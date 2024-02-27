Резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукцион за 38 млн долларов

«Это был летний день, дети играли в саду, а я стояла позади Фредди, когда мы вошли в дом. Во всеем здании было так тихо и спокойно. Фредди вышел на улицу и сказал: „Скажите им, чтобы они сняли его с продажи. Я дам им запрашиваемую цену сейчас“», — рассказала Остин.