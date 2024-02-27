Резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукцион за 38 млн долларов

Лондонскую резиденцию Фредди Меркьюри выставили на аукцион Knight Frank за 38 млн долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
Дом вокалиста группы Queen — Garden Lodge — уже более 30 лет находится под опекой его подруги Мэри Остин. По ее словам, впервые она увидела резиденцию в 1980 году, когда сопровождала Меркьюри.
«Это был летний день, дети играли в саду, а я стояла позади Фредди, когда мы вошли в дом. Во всеем здании было так тихо и спокойно. Фредди вышел на улицу и сказал: „Скажите им, чтобы они сняли его с продажи. Я дам им запрашиваемую цену сейчас“», — рассказала Остин.
Она подчеркнула, что Меркьюри искал в Лондоне место, где бы он мог спокойно творить и заниматься музыкой, не подвергаясь преследованиям со стороны прессы, и Garden Lodge стал для него таким местом.
Дизайн дома такие детали, как цитрусово-желтая краска на стенах и зеркала в стиле арт-деко в гардеробной рок-звезды, остались такими, какими их оставил Меркьюри.
В сентябре прошлого года с аукциона Sotheby’s продали вещей Меркьюри на сумму более 50 млн долларов. Среди представленных лотов был любимый жилет музыканта с портретами его шести кошек, акустическая гитара, на которой он написал песню «Crazy Little Thing Called Love», корона из гастрольного тура 1980-х, а также полотна Матисса, Шагала и Пикассо.
Выставленные вещи на протяжении долгого времени также хранились у Остин. Часть вырученных денег направили в фонд Mercury Phoenix Trust и Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.