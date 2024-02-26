Владелец особняка из «Солтберна» пожалел, что разрешил снимать у него фильм, из‑за фанатов

Вчера в 23:20
Фото: John Sutton

Владелец величественного особняка, в котором разворачивается действие фильма «Солтберн», пожалел из‑за своего решения. Чарльзу Стопфорду Саквиллу пришлось нанять патруль, который бы следил за территорией, из‑за фанатов ленты, передает Daily Mail.

Саквилл, чьей семье 700-летнее английское поместье принадлежит с XVIII века, оказался не готов к такому пристальному вниманию, которое принес за собой фильм Эмиральды Феннел. «Как бы вы себя чувствовали, если бы люди фотографировались возле вашего дома? Я бы предпочел, чтобы интерес угас, но я не могу этого сделать», — сказал он.

Через территорию поместья проходит общественная тропа, на которой более 50 человек за последнее время сбились с пути и попались патрулю. Саквилл отметил, что порой люди становятся немного любознательнее, чем следовало.

В рамках соглашения ни одному члену съемочной группы не разрешалось упоминать реальное место съемок, но поклонники разузнали. В сети появились инструкции, как добраться до «настоящего дома Солтбернов» и как найти общественную пешеходную дорожку, так что по выходным в деревню неподалеку приезжают сотни туристов.

В тиктоке полно роликов с танцами перед особняком под хит «Murder on the Dancefloor», отсылающий к финалу «Солтберна». А видео с маршрутом к пешеходной тропе просмотрели более 5,6 млн раз.

«Я действительно считаю важным, чтобы молодое поколение, как и многие другие, кому понравился „Солтберн“, отправлялись на прогулку по сельской местности и подышали свежим воздухом, и здорово видеть такой укромный уголок нашего прекрасного [графства] Нортгемптоншира в таком большом фильме», — заявила авторка видео с маршрутом Риан Уильямс.

Саквилл получил щедрый гонорар за появление 127-комнатного поместья от продюсеров фильма, который «на 100 процентов» повлиял на его решение о съемках. «Эти дома содержатся не на воде», — сказал владелец. Заработавший состояние на финансовых данных он унаследовал поместье от своего покойного отца Лайонела десять лет назад, но не пускал туда публику.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+