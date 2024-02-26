Владелец особняка из «Солтберна» пожалел, что разрешил снимать у него фильм, из‑за фанатов

Саквилл, чьей семье 700-летнее английское поместье принадлежит с XVIII века, оказался не готов к такому пристальному вниманию, которое принес за собой фильм Эмиральды Феннел. «Как бы вы себя чувствовали, если бы люди фотографировались возле вашего дома? Я бы предпочел, чтобы интерес угас, но я не могу этого сделать», — сказал он.