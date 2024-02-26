Владелец особняка из «Солтберна» пожалел, что разрешил снимать у него фильм, из‑за фанатов

Владелец величественного особняка, в котором разворачивается действие фильма «Солтберн», пожалел из‑за своего решения. Чарльзу Стопфорду Саквиллу пришлось нанять патруль, который бы следил за территорией, из‑за фанатов ленты, передает Daily Mail.
Саквилл, чьей семье 700-летнее английское поместье принадлежит с XVIII века, оказался не готов к такому пристальному вниманию, которое принес за собой фильм Эмиральды Феннел. «Как бы вы себя чувствовали, если бы люди фотографировались возле вашего дома? Я бы предпочел, чтобы интерес угас, но я не могу этого сделать», — сказал он.
Через территорию поместья проходит общественная тропа, на которой более 50 человек за последнее время сбились с пути и попались патрулю. Саквилл отметил, что порой люди становятся немного любознательнее, чем следовало.
В рамках соглашения ни одному члену съемочной группы не разрешалось упоминать реальное место съемок, но поклонники разузнали. В сети появились инструкции, как добраться до «настоящего дома Солтбернов» и как найти общественную пешеходную дорожку, так что по выходным в деревню неподалеку приезжают сотни туристов.
В тиктоке полно роликов с танцами перед особняком под хит «Murder on the Dancefloor», отсылающий к финалу «Солтберна». А видео с маршрутом к пешеходной тропе просмотрели более 5,6 млн раз.
«Я действительно считаю важным, чтобы молодое поколение, как и многие другие, кому понравился „Солтберн“, отправлялись на прогулку по сельской местности и подышали свежим воздухом, и здорово видеть такой укромный уголок нашего прекрасного [графства] Нортгемптоншира в таком большом фильме», — заявила авторка видео с маршрутом Риан Уильямс.
Саквилл получил щедрый гонорар за появление 127-комнатного поместья от продюсеров фильма, который «на 100 процентов» повлиял на его решение о съемках. «Эти дома содержатся не на воде», — сказал владелец. Заработавший состояние на финансовых данных он унаследовал поместье от своего покойного отца Лайонела десять лет назад, но не пускал туда публику.