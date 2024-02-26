Путин подписал закон о самозапрете на кредиты

Центробанк предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов в июне 2022 года. В регуляторе отмечали, что услуга обезопасит клиентов от ситуаций, когда мошенники на их имя оформляют кредиты. Злоумышленникам также станет сложнее пользоваться утечками личных данных, включая копии паспортов, логины, пароли, поясняли в ЦБ.