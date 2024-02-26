Путин подписал закон о самозапрете на кредиты

Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, которые позволят россиянам устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон вступит в силу 1 марта 2025 года. Чтобы оформить самозапрет, нужно подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или «Госуслуги». Для этого потребуется ИНН.
Снятие запрета будет устроено подобным образом. Устанавливать и снимать запрет можно будет неограниченное число раз. За услугу платить не придется.
Самозапрет охватит все виды кредитов, кроме займов, обеспеченных ипотекой или транспортным средством.
Центробанк предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов в июне 2022 года. В регуляторе отмечали, что услуга обезопасит клиентов от ситуаций, когда мошенники на их имя оформляют кредиты. Злоумышленникам также станет сложнее пользоваться утечками личных данных, включая копии паспортов, логины, пароли, поясняли в ЦБ.