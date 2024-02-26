Актера Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену

Актера Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по статье о госизмене, передает РБК.
Ранее Канахина обвинили в участии в нападении на село Любечане в Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса»* 2 марта 2023 года.
По версии обвинения, участники группировки проникли в село, убили двух местных жителей и ранили 10-летнего мальчика. Обвиняемый, по их информации, вступил в организацию не позднее августа 2022 года и прошел там спецподготовку.
Канахин окончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина в 2003 году, он учился в мастерской народного артиста СССР Юрия Соломина. Артист работал в Театре Луны, а в 2000-х актер появлялся в эпизодических ролях в сериалах «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь».
* «Русский добровольческий корпус» признан в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.