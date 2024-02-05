Актера Кирилла Канахина из «Глухаря» заочно обвинили в госизмене

Российского актера Кирилла Канахина, известного по сериалу «Глухарь», заочно обвинили в госизмене. Об этом сообщили в телеграм-канале московской прокуратуры.
41-летний артист, как посчитал гособвинитель, был сторонников «праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма». Он покинул Россию.
Канахин, как указали в прокуратуре, «вступил в запрещенную в Российской Федерации и признанную террористической организацию „Русский добровольческий корпус“». В ее составе он, как отметили в сообщении, с января по март 2023 года принимал участие в боевых действиях в Херсонской области против ВС РФ.
2 марта и 22 мая, по информации гособвинения, Канахин «незаконно пересек» границу России и якобы совершил террористические акты в отношении мирных жителей.
«В отношении Канахина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск», — добавили в прокуратуре.
Канахин окончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина в 2003 году, он учился в мастерской народного артиста СССР Юрия Соломина. Артист работал в Театре Луны и участвовал в сериалах «Глухарь», «Рыжая», «Клуб» и «Простые истины».