Актера Кирилла Канахина из «Глухаря» заочно обвинили в госизмене

Канахин, как указали в прокуратуре, «вступил в запрещенную в Российской Федерации и признанную террористической организацию „Русский добровольческий корпус“». В ее составе он, как отметили в сообщении, с января по март 2023 года принимал участие в боевых действиях в Херсонской области против ВС РФ.