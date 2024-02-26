Россияне потратили 917 млрд рублей на доставку продуктов в 2023 году

Сегодня в 11:11
Фото: Maria Lin Kim/Unsplash

В 2023 году россияне потратили на доставку продуктов 917,5 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Infoline.

Годом ранее россияне потратили на доставку 625 млрд рублей. Таким образом, прирост составил 47%. Эксперты не учитывали доставку продукции категории dry-food («сухая еда»): круп, макарон, консервов.

Наибольший рост рынка онлайн-продаж продуктов эксперты отметили в четвертом квартале прошлого года: 57% по сравнению с 55% в третьем квартале. Это произошло за счет повышенного интереса к закупкам впрок и самовывозу.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, этому способствовали промоакции и бонусы на самовывоз, так как в настоящее время в индустрии наблюдается дефицит курьеров, из‑за которого доставка обходится дороже.

Бурмистров считает, что тренд на самовывоз будет развиваться и дальше. Аналитик компании Data Insight Ольга Пашкова прогнозирует, что в 2024 году рынок онлайн-продаж свежей продукции составит 852 млн заказов и 1,14 трлн рублей.

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