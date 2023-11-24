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Forbes: зарплата курьеров выросла на 30%, но сотрудников становится все меньше

Александр Голиков
Сегодня в 11:10

Зарплаты курьеров в 2023 году подскочили на 30–40%, сообщает Forbes. По информации источников издания в сервисах доставки, самые активные сотрудники в Москве зарабатывают около 200 тыс. рублей в месяц.

Однако службы доставки не прекращают жаловаться на дефицит кадров. Заказов становится все больше, рубль слабеет, и многие работники уезжают в другие страны, где курсы валют выгоднее.

Сервисы доставки пытаются удержать работников премиями, бесплатными обедами, розыгрышами квартир и повышенными тарифами на сложные маршруты, но недостаток сотрудников ощущается все сильнее.

По результатам недавнего исследования HeadHunter, курьеры вошли в топ-3 самых высокооплачиваемых профессий, став вторыми после водителей такси. Средние зарплаты курьеров в 2023 году составили 91–94 тыс. рублей в месяц.

Доходы работников служб доставки резко выросли в октябре 2023-го. Если в прошлом году курьерам предлагали 74 200 рублей в месяц, то теперь за ту же работу обещают в среднем 109 800 рублей, пояснили Forbes в HeadHunter.

В России курьерами работают около 1,5 млн человек, рассказала изданию Татьяна Кабешова, директор департамента розничных сетей, производства и складской логистики кадровой компании UNITY. В сферу доставки все чаще переходят люди из других профессий — в частности, сотрудники международных компаний, которые ушли из России.

Еще заметнее зарплаты выросли у сборщиков заказов, отмечает Кабешова. Сейчас они составляют около 110 тыс. рублей, хотя годом ранее это были 60–70 тыс. рублей.

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