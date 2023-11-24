Forbes: зарплата курьеров выросла на 30%, но сотрудников становится все меньше

В России курьерами работают около 1,5 млн человек, рассказала изданию Татьяна Кабешова, директор департамента розничных сетей, производства и складской логистики кадровой компании UNITY. В сферу доставки все чаще переходят люди из других профессий — в частности, сотрудники международных компаний, которые ушли из России.