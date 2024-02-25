ТНТ анонсировал перезапуск скетч-шоу «Наша Russia»

ТНТ вернет на экраны шоу «Наша Russia». Это заявление сделал генеральный продюсер телеканала во время пресс-конференции, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд». Его слова передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистки о перезапусках проектов прошлых лет в эфире канала, генпродюсер Аркадий Водахов объяснил, что зрителям импонируют знакомые сериалы и шоу.

«Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы», — сказал Водахов.

«Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать, — возвращение «Наша Russiа», — добавил генпродюсер. Сроков появления новой версии скетчевой комедии он не назвал.

Сатирическое шоу «Наша Russia» впервые появилось на экране в ноябре 2006 года, получило пять сезонов и закрылось в октябре 2011 года. Главные роли в нем исполняли Михаил Галустян и Сергей Светлаков, кроме них над шоу работали режиссер Петр Буслов, Гарик Мартиросян и Павел Воля.

Комедия получила и полнометражный фильм «Яйца судьбы», героями которого стали персонажи сериала Равшан, Джамшут (его играл Валерий Магдьяш) и их «насяльника» Леонид, также в нем появлялись другие персонажи скетчей.

Первый выпуск «Новой Фабрики звезд» выйдет 3 марта на телеканале ТНТ. Ведущей проекта будет Регина Тодоренко, а кресла наставников займут Сергей Жуков и Сергей Шнуров.