В ХМАО начнут штрафовать за курение в общественных местах

В Ханты-Мансийском автономном округе начнут штрафовать за курение в общественных местах. Об этом говорится в телеграм-канале правительства региона.

«За курение в парках и подъездах придется заплатить от 500 до 1 500 рублей. Наказывать нарушителя разрешается столько, сколько раз он попался. Речь о курении как табака, так и другой продукции, содержащей никотин, а еще кальянов», — говорится в сообщении.

Факт курения в общественном месте может зафиксировать сосед или любой югорчанин, а затем вызвать полицию. Депутат окружной думы Андрей Осадчук добавил, что «для общества курильщик — это пусть совсем немного, но изгой».

В октябре 2023-го МЧС предложило разрешить курение электронных сигарет, вейпов и других устройств для потребления никотина только в специальных местах.

С 1 июня в России вступил в силу запрет на продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, а оборот этих устройств также был ужесточен. Теперь их можно приобрести только в магазинах, продажа в сети была запрещена.

По данным МЧС, с начала 2023 года больше 35 900 пожаров начались из‑за неосторожности при курении, в них погибли свыше 1700 россиян. Сейчас курение сигарет запрещено в общественных местах и режимных объектах, на пляжах, детских площадках, автозаправочных станциях, в школах, санаториях, театрах и других местах.