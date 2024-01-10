В Приморье пес погнался за рысью и загнал её на столб

В Приморье пес загнал рысь на столб. Владельцы собаки поделились забавным роликом в Сети, на него обратило внимание издание Prima.media.
Дикого зверя заметили в поселке Рудный Кавалеровского района Приморского края. Владельцы пса Шатуна увидели, что во время прогулки тот погнался за кем‑то по снежной дороге. Подойдя ближе, они увидели на опору линии электропередач дальневосточную рысь.
«Шатун, ты загнал, да? Ты загнал? Молодец!» — сказал мужчина за кадром. На самой верхушке столба можно заметить вцепившегося в дерево представителя семейства кошачьих.
Полюбовавшись на лесного гостя, собаководы больше не стали его пугать. Они увели собаку, дали рыси слезть на землю и убежать по своим делам.
Амурские, они же дальневосточные рыси обитают на территории Приморского и Хабаровского края, на востоке Амурской области, а также на северо-востоке Китая вблизи границы с Россией. Иногда в поисках пищи они забегают в населенные пункты неподалеку от таежных лесов.
Они отличаются пышным и густым мехом светлого серо-рыжего окраса, обычно их шерсть бывает одноцветной или буровато-черными небольшими пятнами.