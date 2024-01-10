В Приморье пес погнался за рысью и загнал её на столб

Амурские, они же дальневосточные рыси обитают на территории Приморского и Хабаровского края, на востоке Амурской области, а также на северо-востоке Китая вблизи границы с Россией. Иногда в поисках пищи они забегают в населенные пункты неподалеку от таежных лесов.