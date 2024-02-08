Кристофер Нолан признался в любви к «Форсажу» и посоветовал к просмотру «Токийский дрифт»

Кристофер Нолан рассказал о своей любви к франшизе «Форсаж», которой он «не стыдится». Режиссер «Оппенгеймера» поделился своими предпочтениями в разговоре с ведущим телепередачи The Late Show Стивеном Кольбером.
Нолан очень удивился, что Кольбер ни разу не смотрел ни одного фильма «Форсажа». Постановщик отметил, что лишь в последних частях «развиваются специфические сюжетные арки и „мифология“», а вообще он «постоянно смотрит их».
«Токийский дрифт» — лучший фильм из франшизы, «полностью самостоятельное произведение», считает Нолан. Поэтому он посоветовал телеведущему начать знакомство с «Форсажем» именно с него.
Свои же работы Нолан призвал не разгадывать как головоломку, а переживать как опыт. «Мне кажется, что люди, которые в прошлом остались разочарованы моими историями, что‑то упустили в них», — полагает режиссер «Интерстеллара».
Ранее Нолан делился мыслями относительно оглушительного успеха своей последней работы «Оппенгеймер». По его мнению, успех биографической ленты «говорит о новом ландшафте киноиндустрии, который приходит на смену франшизам».