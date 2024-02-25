«Оставленные» и «Наследники»: Гильдия актеров США объявила лауреатов премии

В США прошла 30-я церемония вручения премии Гильдии актеров. В этом году триумфатором стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который забрал три награды.

Среди сериалов по числу побед лидировал «Медведь», получив три награды: «Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале», «Лучший актер в комедийном сериале» и «Лучшая актриса в комедийном сериале». Две премии забрали мини-сериал «Грызня» и «Одни из нас».

Полный список победителей

Кино:

Лучший актерский ансамбль — «Оппенгеймер»

Лучший актер — Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)

Лучшая актриса — Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»)

Лучший актер второго плана — Роберт Дауни-мл. («Оппенгеймер»)

Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндолф («Оставленные»)

Лучший каскадерский ансамбль в кино — «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»

ТВ:

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале — «Наследники»

Лучшая актриса в драматическом сериале — Элизабет Дебики («Корона»)

Лучший актер в драматическом сериале — Педро Паскаль («Одни из нас»)

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале — «Медведь»

Лучшая актриса в комедийном сериале — Айо Эдебири («Медведь»)

Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале — Али Вонг («Грызня»)

Лучший актер в телефильме или мини-сериале — Стивен Ен («Грызня»)

Лучший каскадерский ансамбль в сериале — «Одни из нас»

В 2023 году триумфатором премии Гильдии киноактеров США стала картина Дэна Квана и Дэниела Шайнерта «Всё везде и сразу». Она забрала награды в четырех основных номинациях: «Лучший актерский состав», «Лучшая женская роль», «Лучший актер второго плана» и «Лучшая актриса второго плана».