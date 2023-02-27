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«Всё везде и сразу» стал триумфатором премии Гильдии киноактеров США

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:35

В Лос-Анджелесе прошла 29-я премия Гильдии киноактеров США (SAG Awards), где триумфатором стала картина Дэна Квана и Дэниела Шайнерта «Всё везде и сразу». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Лента забрала награды в четырех основных номинациях: «Лучший актерский состав», «Лучшая женская роль», «Лучший актер второго плана» и «Лучшая актриса второго плана».

Забирая награду, Ке Хюи Кван заявил, что стал первым азиатским актером, удостоенным награды Гильдии киноактеров США за лучшую второстепенную мужскую роль. Статуэтку за лучшую мужскую роль забрал Брендан Фрейзер за фильм «Кит».

Лауреаты премии SAG Awards

Лучшая женская роль
Мишель Йео («Всё везде и сразу»)

Лучшая мужская роль
Брендан Фрейзер («Кит»)

Лучшая женская роль второго плана
Джейми Ли Кертис («Всё везде и сразу»)

Лучшая мужская роль второго плана
Ке Хюи Кван («Всё везде и сразу»)

Лучший актерский состав (драматический сериал)
«Белый лотос»

Лучший актерский состав (комедийный сериал)
«Начальная школа „Эбботт“»

Лучшая женская роль в мини-сериале
Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале
Сэм Эллиотт («1883»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале
Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале
Джейсон Бейтман («Озарк»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале
Джин Смарт («Хитрости»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале
Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшее исполнение трюков
«Топ Ган: Мэверик»

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ДЖЕЙМИ КЕРТИСДжереми УайтБрендан ФрейзерДэн КванДэниел Шайнерт
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