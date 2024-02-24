Instagram* может добавить функцию по отслеживанию местоположения друзей

Instagram* несколько месяцев готовит к релизу функцию «Карта друзей». Об этом рассказал техноблогер Алессандро Палуцци, который находит нововведения в приложениях еще до их анонсов.

По его данным, пользователи смогут отслеживать местоположение своих подписчиков на карте. Данные будут полностью зашифрованы.

Палуцци показал, как, возможно, будет выглядеть «Карта друзей». Судя по изображениям, можно будет выбрать подписчиков, которые смогут видеть местоположение.