Instagram* может добавить функцию по отслеживанию местоположения друзей

Instagram* несколько месяцев готовит к релизу функцию «Карта друзей». Об этом рассказал техноблогер Алессандро Палуцци, который находит нововведения в приложениях еще до их анонсов.
По его данным, пользователи смогут отслеживать местоположение своих подписчиков на карте. Данные будут полностью зашифрованы.
Палуцци показал, как, возможно, будет выглядеть «Карта друзей». Судя по изображениям, можно будет выбрать подписчиков, которые смогут видеть местоположение.
В системах iOS и Android уже есть подобные функции, как и в приложении Snapchat.
В ноябре 2023 года Instagram ввел платную подписку для пользователей из стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Она позволяет пользоваться сервисами соцсети без рекламы.
* Instagram и Threads принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.