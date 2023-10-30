Реклама
Новости

Facebook* и Instagram* запустят в Европе подписку. Она позволит пользоваться соцсетями без рекламы

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:55

В социальных сетях Facebook* и Instagram* появится платная подписка, которая позволит пользоваться сервисами без рекламы. Об этом сообщил vc.ru.

Подписка станет доступна с 1 ноября 2023 года пользователям из стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Ее можно будет купить на сайте за 9,99 евро в месяц или в приложении за 12,99 евро в месяц.

Предполагается, что до 1 марта 2024 года в одну подписку будут входить все связанные между собой учетные записи. Позднее дополнительные аккаунты можно будет подключить к подписке за 6 или 8 евро.

Предложение позволит обезопасить личные данные пользователей: их не будут использовать для создания персонализированной рекламы. Владельцы подписки вообще перестанут видеть рекламу на своих страницах.

* Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

расскажите друзьям
теги
ЕС
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»