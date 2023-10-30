Facebook* и Instagram* запустят в Европе подписку. Она позволит пользоваться соцсетями без рекламы

В социальных сетях Facebook* и Instagram* появится платная подписка, которая позволит пользоваться сервисами без рекламы. Об этом сообщил vc.ru.
Подписка станет доступна с 1 ноября 2023 года пользователям из стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Ее можно будет купить на сайте за 9,99 евро в месяц или в приложении за 12,99 евро в месяц.
Предполагается, что до 1 марта 2024 года в одну подписку будут входить все связанные между собой учетные записи. Позднее дополнительные аккаунты можно будет подключить к подписке за 6 или 8 евро.
Предложение позволит обезопасить личные данные пользователей: их не будут использовать для создания персонализированной рекламы. Владельцы подписки вообще перестанут видеть рекламу на своих страницах.
* Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.