Дайджест новой музыки: ATL, Гребенщиков*, Сиа и еще 9 ярких релизов

Ка-тет, ATL
«Боль бытия»
В 2023-м ATL пока появляется только на фитах: вслед за работами с «Каспийским грузом» и Loc-Dog новый куплет оказался на сингле близкого к Acidhouze артиста Ка-тета. В «Боли бытия» пара рэперов сравнивает музыку с божьим промыслом. Автор «Марабу» примеряет на себя роль Иисуса посреди фристайла на квартире, а его напарник скромно принимает веру вместе с жизненными тяготами.
Mitski
«The Land Is Inhospitable and So Are We»
В седьмой альбом Мицки Мияваки вошли 11 кинематографичных и трогательных песен в стиле американа, близком к музыке Ланы Дель Рей. Во многом он посвящен расставанию с близким человеком, которое артистка просто не может выдержать: от переполняющих чувств она бежит в очередной бар или скрывается на работе, лишь в редкие моменты заталкивая рождественский торт в рот до тошноты и желая обратиться в птицу. Однако, пройдя до конца, столкнувшись с дьяволом и Богом, ее героиня понимает, что теперь любить ее должен не только кто‑то другой, но и она сама.
Sufjan Stevens
«Will Anybody Ever Love Me?»
В новой работе Суфьян Стивенс делится своим отчаянием когда‑либо найти любящую душу. Герой песни признает вину за свое одиночество, и теперь его преследует неутолимая боль. После расставания со своей половиной музыкант гадает, достоин ли он обрести близкого человека.
«Will Anybody Ever Love Me?» появится на альбоме «Javelin», его релиз назначен на 6 октября.
БГ+
«Богрукиног»
Новый мини-альбом Бориса Гребенщикова доберется до привычных стримингов 29 сентября, но его уже можно послушать на Bandcamp. «Богрукиног» — это четыре песни, где лидер «Аквариума» привычно философствует о мире вокруг.
Первый трек «Не стой над душой, мама» — классический номер жанра «песня у костра под гитару» (где БГ ссылается то на Пушкина, то на гимн СССР), «Черный лебедь» — джазовый выход, «Незабыто» — фолковый прог-рок, а «Минск, Пинск и Северодвинск» — оркестровый шик.
Получается 20-минутный трип в музыкальную вселенную Бориса Гребенщикова — место, где многолетний опыт сталкивается с вечным интересом пробовать новое.
Tomorrow x Together, Anitta
«Back for More»
Корейский квинтет Tomorrow x Together пересекся с бразильской звездой Аниттой — в результате получился магический диско-хит «Back for More». Пока пятерка солистов демонстрирует впечатляющую хореографию и увлекает вокалом, фанк-певица привносит в трек знакомый ритм и забирает сцену у коллег мужского пола.
Дрейк, SZA
«Slime You Out»
Ненависть к бывшим свела двух самых токсичных любовников Америки в R’n’B-сингле «Slime You Out». В песне Дрейк и SZA изливают накопившуюся желчь на головы прошлых партнеров, будто слайм на премиях Nickelodeon, и открыто признают, что пользовались ими лишь для развлечения. Особенно накипело на душе у канадца, который в куплете разносит подругу за постоянные манипуляции.
SZA, Джастин Бибер
«Snooze»
В один день с крупным фитом SZA выпустила акустическую версию хита «Snooze» с прошлогоднего альбома. В обновленной песне соучастником преступлений певицы становится Джастин Бибер, их дуэт очаровывает вокальной химией и одновременно страстной и токсичной динамикой.
Sia
«Gimme Love»
Сиа готова представить первый альбом спустя долгие восемь лет, «Reasonable Woman» стоит ожидать к концу весны 2024 года (более точной даты пока не называют). В гимне «Gimme Love» она обращается к любимому, но заметно охладевшему к ней человеку. От желания любви певице хочется кричать, и эту эмоцию она и выбрасывает из себя в припеве.
Маркул, OG Buda
«Факты»
Второй в этом году сингл Маркула напоминает слушателям о долгом пути, который музыкант из Лондона прошел на российской сцене. Всего за 6 лет он прокачался от ноунейма до поп-артиста с десятками тысяч зрителей на концертах, и до сих пор не видит себе конкурентов.
В то же время под дрилл-инструментал с меланхоличной гитарой и латиноамериканскими ударными Буда делится ближайшими планами. Фитов с почти всеми рэп-звездами страны ему уже мало, и теперь он настроен на работу с американскими коллегами и стадионные концерты.
Doja Cat
«Balut»
Последний сингл Doja Cat перед релизом «Scarlet» удивляет олдскульным и расслабленным битом. Хотя балутом обычно называют блюдо из птичьего яйца со сформировавшимся эмбрионом (настолько противное описание удачно встраивается в демоническую стилистику прошлых клипов), здесь это отсылка к одному из величайших рестлеров Рику Флеру. Как и 16-кратный чемпион WWE, в треке Doja чувствует себя победительницей по жизни, о чем не устает напоминать завистливым хейтерам.
Thomas Mraz
«Eco+»
Новый альбом уфимского артиста посвящен экологии — и природной, и внутренней. Под музыку в диапазоне от привычных R’n’B-баллад до поп-рока Томас Мрац учится принимать жизнь взрослого человека, уже разменявшего 30-летие, но еще не готового соглашаться на скучный быт.
Лучшие моменты — песня «Грустное *» (о том, что для счастья вроде и немного надо, но лицо все равно грустное) и «Бьется» — коллаб с Blago White и Антохой МС, где артисты предлагают рэп-взгляд на концепцию жизни рок-звезд.
Nas
«Magic 3»
На прошлой неделе Насу исполнилось 50 лет, а заодно вышел и альбом «Magic 3» — финальный в трилогии релизов, спродюсированных битмейкером Hit-Boy.
Кто такой Нас — живая рэп-легенда, чей дебютный альбом вышел еще в 1994 году. Назывался он «Illmatic» и тут же стал вечной классикой, о которой до сих пор вспоминают, как только речь заходит про лучшие рэп-альбомы в истории. Но если начало карьеры Наса было ярким и впечатляющим, дальше артист стал буксовать и постепенно превратился в скучно бурчащего мужчину, у которого за плечами — большие заслуги, но козырей в руке как будто и не осталось. Это положение дел конца нулевых и большой половины десятых. О творческом ренессансе никто и не мечтал, да и самому артисту было уже хорошо за 40.
А потом случилось что‑то неожиданное. На сцене этой пьесы появился Hit-Boy — продюсер нового поколения, у которого в активе работа над песнями «Ni**as in Paris» и «Sicko Mode», ключевых рэп-хитов десятых. Можно было подумать, что сейчас Hit-Boy принесет Насу битов для чартов, но вместо этого битмейкер просто понял, что нужно заслуженному рэперу — и стал в промышленных масштабах стучать ему олдскульные биты.
И тут оказалось, что все эти годы Нас просто искал «своего» битмейкера. Все три части «Magic» — это и есть та самая рэп-магия, где Нас обретает вторую молодость и занимается тем, что всегда любил больше всего: рассказывает истории, от которых не оторваться.
Бит стучит, Нас читает — и это работает.
* — Борис Гребенщиков включен Минюстом в список иностранных агентов.