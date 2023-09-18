Дайджест новой музыки: ATL, Гребенщиков*, Сиа и еще 9 ярких релизов

Кто такой Нас — живая рэп-легенда, чей дебютный альбом вышел еще в 1994 году. Назывался он «Illmatic» и тут же стал вечной классикой, о которой до сих пор вспоминают, как только речь заходит про лучшие рэп-альбомы в истории. Но если начало карьеры Наса было ярким и впечатляющим, дальше артист стал буксовать и постепенно превратился в скучно бурчащего мужчину, у которого за плечами — большие заслуги, но козырей в руке как будто и не осталось. Это положение дел конца нулевых и большой половины десятых. О творческом ренессансе никто и не мечтал, да и самому артисту было уже хорошо за 40.