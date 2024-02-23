Дестин Креттон работает над экранизацией манги «Наруто»

Режиссер «Шан-Чи и легенды десяти колец» Дестин Креттон работает над сценарием экранизации манги «Наруто» Масаси Кисимото. Объявление сделал председатель Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон, передает Variety.

«Для меня было настоящей честью встретиться с Кисимото-саном в Токио и услышать его обширное видение своего творения. Мы очень рады сотрудничать и показать „Наруто“ на большом экране», — сказал Креттон.

«Я услышал об участии Дестина сразу после просмотра его боевика-блокбастера, и я подумал, что он станет идеальным режиссером для „Наруто“. Посмотрев другие его фильмы и поняв, что его сильная сторона — в создании солидных драм о людях, я убедился, что другого режиссера для „Наруто“ не существует», — заявил в ответ мангака.

Креттон не только срежиссирует киноверсию «Наруто», но и выступит продюсером. Ему также предстоит снять сиквел «Шан-Чи».

Серийная манга «Наруто» появилась в 1999 г., быстро возглавила чарты продаж и получила аниме-адаптацию. В ней рассказывается о Наруто Узумаки, молодом ниндзя, который добивается признания среди сверстников и мечтает стать Хокаге, лидером своей деревни.

Сюжет манги охватывает подростковый и юношеский возраст героев, за 15 лет вышли 72 тома произведения. Аниме включает 720 эпизодов в двух сериалах, а также 11 анимационных фильмов, 12 оригинальных видеоанимаций, множество видеоигр и многое другое.

Это одна из самых продаваемых серий манги в истории, разошедшаяся по миру тиражом 250 млн экземпляров. Хотя слухи о создании фильма «Наруто» ходят уже несколько лет, это первый серьезный шаг за это время.