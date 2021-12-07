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Marvel снимет сиквел фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» 1:38
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Marvel снимет сиквел фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:38

У фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» появится сиквел. Его снимет режиссер Дестин Дэниел Креттон, он же работал и над оригинальной картиной. Об этом сообщил Deadline.

Креттон заключил многолетнее соглашение с компаниями Marvel Studios и Onyx Collective. Кинематографист будет разрабатывать телевизионные проекты для стриминговых платформ Disney+ и Hulu.

«Дестин — потрясающий партнер, который привнес уникальную перспективу и мастерство в „Шан-Чи и легенду десяти колец“. Мы фантастически провели время, работая вместе над фильмом, и у него так много интригующих идей, которые получат воплощение на Disney+», — рассказал президент Marvel Studios Кевин Фейдж.

Среди проектов режиссера будут некий сериал Marvel, подробностей о котором пока нет, и экшн-комедия по мотивам графического романа Джина Луена Янга «Китаец, рожденный в Америке».

«Шан-Чи и легенда десяти колец» вышел в прокат в сентябре 2021 года. Фильм собрал более 430 млн долларов. «Афиша Daily» рассказывала о картине подробнее.

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