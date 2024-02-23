Алла Пугачева выпустит новый альбом «P.S.»

1 марта Алла Пугачева выпустит новый альбом под названием «P.S.», сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на музыкального продюсера певицы Анатолия Лопатина. На нем будут записи живых исполнений на юбилейном концерте 2019 года в Кремле.

«P.S.» выйдет на всех стриминговых платформах, уточнил Лопатин. Всего на пластинке будет 20 композиций, среди них — «Мой друг», «На землю выпала роса», «Соловушка», а также несколько хитов в новой аранжировке, например «Любовь, похожая на сон» и «Женщина, которая поет».

В ноябре прошлого года звукорежиссер Игорь Лалетин рассказал, что Пугачева приезжала в РФ для записи новых песен в его студии «Салам». По его словам, в альбоме «P.S.» этих записей не будет — еще тогда он утверждал, что песни предназначались для личного пользования.

«Спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе [для кого конкретно]. Наша задача — записать вокал… Это были какие‑то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», — говорил Лалетин.