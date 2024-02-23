2023 год побил пятилетний рекорд по сумме всех штрафов водителей с дорожных камер

Сумма штрафов, выписанных водителям за нарушение ПДД благодаря камерам фотовидеофиксации, составила 140,9 млрд рублей в 2023 году. Это рекордные показатели за последние пять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Госавтоинспекции.

В 2022 году с помощью данных с камер было вынесено 183,5 млн постановлений на сумму почти 112,9 млрд рублей, из них оплачено на конец 2023-го 64,5 млрд. В прошлом году с камер было вынесено 220,9 млн постановлений.

По данным ведомства, в 2021 году сумма штрафов составила 104,1 млрд рублей, в 2020-м — 94,2 млрд, 2019-м — 82,8 млрд. Всего сотрудники Госавтоинспекции в прошлом году наложили на водителей и автовладельцев 237,6 млн штрафов, что на 36,4 млн больше, чем в 2022 году. На Москву приходится 41,5 млн выписанных штрафов на 31,7 млрд рублей, на Подмосковье — 39,9 млн почти на 24,4 млрд рублей.

В 2023 году количество ДТП на дорогах РФ выросло на 4,5% в сравнении с прошлым. В 132 466 зафиксированных дорожных авариях погибли 14 504 человек, ранения получили 166 500.

Лидерами по приросту стали Калмыкия, Новгородская область, Самарская область, Ингушетия, Еврейская автономная область, Тюменская область и Алтай. В абсолютном значении лидерами по количеству аварий стали Москва и Краснодарский край.