Количество автоаварий на российских дорогах выросло на 4,5%

В 2023 году количество ДТП на дорогах РФ выросло на 4,5% в сравнении с прошлым, следует из данных на сайте Госавтоинспекции. Зафиксировано 132 466 дорожных аварий, в них погибли 14 504 человека, ранения получили 166 500.

В абсолютном значении лидерами по количеству аварий стали Москва (8,1 тыс. ДТП) и Краснодарский край (6,1 тыс.). Лидерами по приросту стали Калмыкия (+135,75%), Новгородская область (+84%), Самарская область (+76,6%), Ингушетия (+75%), Еврейская автономная область (+71,4%), Тюменская область (+77,1%) и Алтай (+66,7%).

Количество автоаварий снизилось в Кемеровской области (-29,5%), Марий Эл (-23,5%), Хабаровском крае (-20,3%) и Мордовии (-19%). До 2023 года количество ДТП и смертность на дорогах сокращались.

До 1 марта Росавтодор, «Автодор», власти субъектов и МВД проработают вопрос об установке или передислокации камер на аварийно опасные участки дорог, а также на участки с большим количеством ДТП без пострадавших, сообщал «Коммерсант». ГИБДД основными причинами ухудшения ситуации посчитала перенаправление грузопотоков и рост популярности автотуризма.