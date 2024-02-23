Vice откажется от публикаций на своем сайте и уволит несколько сотен сотрудников

Сегодня в 16:54
Изображение: Vice/YouTube
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