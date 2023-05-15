Американский медиахолдинг Vice объявил о банкротстве

Американская Vice Media Group подала заявление о банкротстве, сообщает The New York Times. Медиахолдингу принадлежат сайты Vice, i-D, Noisey, Refinery29, телеканал Vice News, рекламное агентство Virtue и киноподразделение Pulse Films.
Компанию намерены выкупить Fortress Investment Group и Soros Fund Management за 225 млн долларов. Впрочем, денег в сделке не будет — инвестфонды получат холдинг за долги, а также возьмут на себя выплату по части других финансовых обязательств.
Для ведения операционной деятельности Vice Media получит займ в 20 млн долларов. После чего компания будет ждать предложения о выкупе или будет передана инвестфондам. Как один из наиболее перспективных медиапроектов в эпоху соцсетей, в 2017 году холдинг оценивали в 5,7 млрд долларов, а в него инвестировали Disney и TPG.
Vice позиционировал себя как издательство, создающее журналистский контент для миллениалов, но не скованное ограничениями традиционных медиа. Его авторы публиковали репортажи со всего мира, например из Северной Кореи, Либерии, Афганистана или Донбасса. Хотя сайты и ролики Vice смотрели миллионы человек, монетизировать эту популярность у него не получилось. Кроме неудачной модели монетизации холдинг подвел скандал с сексуальными домогательствами со стороны менеджеров компании в 2017 году.