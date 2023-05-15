Американский медиахолдинг Vice объявил о банкротстве

Vice позиционировал себя как издательство, создающее журналистский контент для миллениалов, но не скованное ограничениями традиционных медиа. Его авторы публиковали репортажи со всего мира, например из Северной Кореи, Либерии, Афганистана или Донбасса. Хотя сайты и ролики Vice смотрели миллионы человек, монетизировать эту популярность у него не получилось. Кроме неудачной модели монетизации холдинг подвел скандал с сексуальными домогательствами со стороны менеджеров компании в 2017 году.