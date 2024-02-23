Сериал «Алиса не может ждать» удалили со стримингов по требованию Роскомнадзора

С российских видеостримингов удалили сериал «Алиса не может ждать» режиссера Наталии Мещаниновой, сообщают «Ведомости».

Проект пришлось убрать с онлайн-платформ по требованию Роскомнадзора, рассказали изданию два топ-менеджера крупных видеосервисов. Ведомство разослало онлайн-кинотеатрам уведомление 22 февраля.

Свое требование РКН объяснил тем, что в нескольких эпизодах нашли «определенные нарушения». Представитель сервиса Start заявил, что речь идет об «информации, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе», но не уточнил, в чем именно заключаются нарушения.

«С учетом находящихся у нас разъяснений мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнерской подписке», — добавил сотрудник онлайн-кинотеатра.

Премьера сериала Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» состоялась в октябре 2022 года. В центре сюжета — девочка-подросток, которая постепенно теряет зрение. Главную роль в проекте исполнила Лиза Ищенко. В интервью «Афиша Daily» актриса рассказала о работе над сериалом.