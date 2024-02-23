В Великобритании срубили самую высокую магнолию в стране из‑за опасений, что она упадет

Сегодня в 13:50
Фото: Marina Reich/Unsplash

Магнолию, считавшуюся самой высокой в Великобритании, срубили из‑за ее возраста и опасности падения. Высота растения составляла 18 метров, передает The Guardian.

Магнолия особенно привлекала жителей города Пул весной, во время цветения. У городского совета появились опасения, что она из‑за старения может свалиться на дом поблизости и чужие владения, поэтому было принято решение о срубе.

«Это досадно. Мы живем здесь всего несколько лет, но нам показалось, что это красивое дерево, и мы были очень разочарованы, когда оно исчезло. Я понимаю, почему оно [растение] стало опасным. К сожалению, по моему мнению, совет поступил правильно, одобрив вырубку. Это всегда кажется несерьезным, пока что‑то не случается», — сказал житель Стив Трю, живущий неподалеку.

Магнолия была высажена в саду за одним из домов бывшим владельцем более 50 лет назад. «Она была великолепной. Но в конечном счете ответственность за это дерево несет тот, кто владеет этой собственностью, и если он понимает, что оно несет опасность, и сделал все правильно, вы ничего не можете с этим поделать», — заявил представитель общественной группы графства Дорсет Грэм Уайтхолл.

Подробности по теме
«Часть идентичности Англии»: как расследуют сруб «дерева Робин Гуда» и может ли оно вырасти вновь
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+