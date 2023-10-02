«Часть идентичности Англии»: как расследуют сруб «дерева Робин Гуда» и может ли оно вырасти вновь

Дерево возвышалось возле исторического вала Адриана, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сооружение построили около 1900 лет назад для охраны самой дальней северо-западной границы Римской империи. Платан, выросший у него пару веков назад, десятилетиями был излюбленным местом отдыха местных жителей, а после выхода в 1991 году блокбастера «Робин Гуд — принц воров» с Кевином Костнером обрел всемирную известность (и тогда же получил свое прозвище). Дерево стало визитной карточкой графства Нортумберленд — к нему приезжали туристы, его печатали на открытках.