«Часть идентичности Англии»: как расследуют сруб «дерева Робин Гуда» и может ли оно вырасти вновь

Многовековой платан, известный как «дерево Робин Гуда», стоял на страже вала Адриана в Великобритании около 300 или 200 лет. Одно из самых фотографируемых деревьев Англии стало жертвой вандализма — его срубили. «Афиша Daily» рассказывает и показывает, каким оно было.
Дерево возвышалось возле исторического вала Адриана, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сооружение построили около 1900 лет назад для охраны самой дальней северо-западной границы Римской империи. Платан, выросший у него пару веков назад, десятилетиями был излюбленным местом отдыха местных жителей, а после выхода в 1991 году блокбастера «Робин Гуд — принц воров» с Кевином Костнером обрел всемирную известность (и тогда же получил свое прозвище). Дерево стало визитной карточкой графства Нортумберленд — к нему приезжали туристы, его печатали на открытках.
В конце сентября дерево обнаружили срубленным. Подозреваемые — 16-летний мальчик и мужчина старше 60 лет — задержаны, но никаких обвинений пока не выдвинуто. Полиция и сотрудники национального парка считают, что дерево срубили намеренно: платан был умело спилен острой бензопилой кем‑то, кто знал, что делает. Местные жители рассказали, что ночью ничего не слышали из‑за сильного ветра, вызванного штормом «Агнес», и, проснувшись, увидели уже поваленное дерево.
«Бессмысленное разрушение того, что, несомненно, является всемирно известной достопримечательностью и местным сокровищем, совершенно справедливо привело к шоку, ужасу и гневу по всему северо-востоку [Англии] и за его пределами», — заявила главный инспектор полиции Ребекка Фенни-Мензис. На месте преступления собрались правоохранители и судмедэксперты, один из которых сказал: «За 31 год работы я ни разу не исследовал дерево».
Представители администрации национального парка Нортумберленд заявили, что многовековой платан был «частью идентичности Англии» и «настоящим источником вдохновения» для художников, писателей и фотографов. Теперь вокруг пня стоят заборы, чтобы предотвратить повреждения и не дать охотникам за сувенирами утащить кусочки дерева. На место происшествия люди приносят цветы.
В соцсетях появились слухи, что дерево мог срубить 69-летний бывший лесоруб Уолтер Ренвик. Некоторые пользователи посчитали, что у него был мотив — месть за выселение со своей фермы после длительного спора с домовладельцами.
Ренвику пришлось защищаться: «Я бывший лесоруб, и меня только что выгнали из дома. Так что я понимаю, почему люди указали [на меня] пальцем. Мой брат приехал убедиться, что меня не арестовали, когда до него дошли слухи. Это очень грустно. Это культовое дерево».
27-летний Киран Чепмен, один из сочувствующих «дереву Робина Гуда», решил сделать символический жест, чтобы «попытаться восстановить веру людей в человечество»: он купил молодой платан и высадил в нескольких метрах от пня. Работники парка поблагодарили за «многочисленные предложения с поддержкой и добрые пожелания», но саженец выкопали: всякие изменения на месте древнего памятника могут нанести ущерб археологии и запрещены без согласования с властями.
Управляющие национального парка отметили, что пень платана здоров — из него уже растут новые побеги. «Возобновление роста из первоначального пня должно быть возможным, но пока еще слишком рано говорить об этом», — заявила Жанетт Херд из Национального фонда, самой большой благотворительной организации-заповедника и крупнейшего частного землевладельца в Великобритании.
Даже если дерево продолжит расти, оно будет выглядеть совсем по-другому: из пня вылезут несколько стеблей, а не один, и оно будет полностью покрыто листьями. Тем не менее команда экологов намерена «сохранить уникальный генетический материал дерева» и дать возможность семенам прорасти, но помешать этому может осенняя погода. Некоторые эксперты предложили превратить поваленное дерево в новый памятник.
«Потребуется несколько лет, чтобы [платан] превратился хотя бы в небольшое дерево, и примерно 150–200 лет, прежде чем оно приблизится к тому, чего мы лишились», — заявил управляющий имуществом Нацфонда Марк Фезер.
Власти надеются, что погибель исторического дерева не «слишком сильно» скажется на туризме, поскольку в Нортумберленде есть «много других красивых вещей, которые стоит увидеть». Тем временем работники отеля Sill, где стены увешаны изображениями с «деревом Робин Гуда», а сама достопримечательность была источником заработка, открыли комнату, где можно поделиться своими мыслями и воспоминаниями о дереве.
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