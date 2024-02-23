Знаменитый амфитеатр в США очистили от жевательных резинок. Набралось аж 22 килограмма жвачки

Группа волонтеров взялась за очистку знаменитого амфитеатра Red Rocks в американском штате Колорадо от жевательных резинок под сидениями. В результате мусора изо рта набралось весом 22 килограмма, передает Fox31.

«С жвачкой нельзя даже входить в амфитеатр, но кому это мешает? У людей они лежат в кошельках, в карманах», — поделилась одна из волонтеров Пиа Валериана. Приносить с собой в Red Rocks также нельзя зонтики, мегафоны и алкоголь.

«Это неуважение к этому чуду природы, которое мы хотим сохранить в его первозданном виде. Мы просто хотим, чтобы люди знали об этом и не воспринимали это место как данность. Это уникальное место», — добавила Валериана. Очисткой занималась некоммерческая организация Friends of Red Rocks с целью «сохранить волшебство» амфитеатра.

Помимо жвачки, за последний год Friends of Red Rocks вывезли с площадки 186 килограмм мусора и 92 килограмма вторсырья.

В 2018 году Нидерландах появились кроссовки с подошвой из переработанной жевательной резинки. Современная жвачка состоит из синтетического каучука — он намного дешевле природного, но не поддается биологическому разложению. На улицах Амстердама ежегодно появляется более 1,5 млн тонн такого материала.

В 2022 году музыкант Yungblud создал коллекцию ожерелий, сделанных из использованной им жвачки. Их он жевал перед выступлениями.