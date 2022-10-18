Yungblud выпустил коллекцию ожерелий из пожеванных им жвачек

Британский музыкант Yungblud (настоящее имя — Доминик Харрисон) выпустил новую коллекцию ожерелий, сделанных из использованной им жевательной резинки. Изделия украшены белыми бриллиантами, сообщает NME.

В коллекции под названием «Шедевры» представлены 15 ожерелий с кусочками жевательной резинки марки «5» (компания спонсировала его тур по США), некоторые из которых Харрисон жевал перед своими живыми выступлениями. Вместе с жвачкой у украшений есть подвеска с выгравированным логотипом «5» и цепочка из 14-каратного белого золота.

Купить ожерелья можно будет на eBay. Всю выручку музыкант передаст в фонд поддержки независимых исполнителей и концертных площадок NIVF.

По словам Харрисона, украшения позволят фанатам «стать обладателями маленького кусочка истории». Коллекцию артист разрабатывал вместе с американским ювелиром Грегом Юной.

2 сентября Yungblud выпустил третий альбом «Yungblud». Перед этим он выпустил несколько синглов с этой пластинки — «Don’t Feel Like Feeling Sad Today» , «Tissues» и «The Funeral».