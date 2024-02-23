Армения «заморозила» свое участие в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «заморозке» участия страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политик сделал это в интервью France 24.

Пашинян объяснил такое решение тем, что в 2021–2022 годах договор о коллективной безопасности в отношении Армении не выполнялся. При этом он отметил, что вопрос о сохранении российской военной базы в Армении пока не обсуждался.

Премьер-министр обвинил российские власти в «открытых призывах к армянскому населению к свержению власти» и постоянной пропаганде, направленной против него, которая не ослабевает и сейчас. Он отдельно упомянул о похищении мобилизованного Дмитрия Сетракова, которого российские военные вывезли обратно в Россию. «Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории», — заявил Пашинян. Он предупредил о последствиях в случае невыполнения требований Еревана.

Кроме того, Пашинян считает, что Азербайджан готовится к новой войне против Армении, которую Баку, по его словам, рассматривает как «Западный Азербайджан». Пашинян сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «хочет не мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности, а планирует захват новых территорий в Армении».

Отношения Армении и России ухудшились во время конфликта Еревана и Баку, итогом которого стал полный контроль Азербайджана над Нагорным Карабахом. Во время боев Армения запрашивала помощь у ОДКБ, но организация выступила за решение проблемы несиловым путем, и Ереван был вынужден согласиться на условия Баку.

Пашинян назвал ошибкой решение положиться только на Россию в вопросах обеспечения стратегической безопасности. В сентябре 2023 года Армения провела военные учения с США в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» (Ереван участвует в этой программе с 1994 года).

В октябре Армения ратифицировала Римский статут МУС, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Власти страны объясняли это решение желанием поднять в МУС вопрос о военных преступлениях Азербайджана против Армении.