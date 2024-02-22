После отзыва лицензии у «Киви Банка» появились сотни подделок его сайта

После отзыва лицензии у «Киви Банка», оператора платежных систем Qiwi и Contact появился всплеск регистрации и обновления доменных имен с похожими на компанию названиями. С какой целью это делается, мнения разнятся, передают «Ведомости».

21 февраля в международных доменных зонах .com, .net, .org и .ltd, а также в российской .ru, немецкой .de и китайской .cn были зарегистрированы или обновлены более 200 схожих с Qiwi доменов.

Эксперты связывают это с мошенниками: они хотят воспользоваться тем, что клиенты «Киви банка» в будущем получат хотя бы часть своих денег от организации либо через Агентство по страхованию вкладов. По данным ЦБ, у «Киви банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков.

Также злоумышленники создают фишинговые сайты и письма, чтобы похитить данные и деньги граждан.

Однако скупать похожие домены может и сама Qiwi, чтобы защитить своих клиентов от мошенников в соцсетях и мессенджерах. Компания пока не давала комментариев по этому поводу.

Центробанк отозвал лицензию у «Киви Банка» из‑за нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность и направленных против отмывания денег и финансирования терроризма. Перестала работать платежная система Contact, через которую можно было переводить деньги за рубеж, а сервис «QIWI Кошелек» заблокировал пополнения и вывод денег.