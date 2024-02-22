AC/DC и Bad Bunny: Месси показал, что слушает перед матчами

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси показал, какие песни слушает во время разминки перед матчами.
В плейлист вошли хиты всемирно известных испаноязычных исполнителей, в том числе Daddy Yankee, Karol G и Bad Bunny. В нем также можно представлены треки Coldplay, U2, Gorillaz и AC/DC.
«Музыка всегда играла важную роль в моей жизни, особенно в дни матчей», — сказал футболист.
В январе Месси в третий раз признали лучшим игроком FIFA 2023 года среди мужчин. Футболист опередил финалистов Эрлинга Холанна «Манчестер Сити» и Килиана Мбаппе («ПСЖ»). Месси и Холанн получили по 48 баллов в голосовании, решающим стало большее количество первых мест, которые Месси получил в опросе капитанов национальных сборных (677 против 557).
Форвард «Интер Майами» на церемонию не приехал. По данным СМИ, Месси решил пропустить мероприятие из‑за уверенности в своем поражении в номинации. Вместо него награду пришлось принять соведущему Тьерри Анри.