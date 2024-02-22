AC/DC и Bad Bunny: Месси показал, что слушает перед матчами

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси показал, какие песни слушает во время разминки перед матчами.

В плейлист вошли хиты всемирно известных испаноязычных исполнителей, в том числе Daddy Yankee, Karol G и Bad Bunny. В нем также можно представлены треки Coldplay, U2, Gorillaz и AC/DC.

«Музыка всегда играла важную роль в моей жизни, особенно в дни матчей», — сказал футболист.