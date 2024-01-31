Минпросвещения раскрыло содержание предмета «Труд», который вернется в школы

С пятого по седьмой класс включительно на «Труд» будет отведено два часа в неделю, в восьмых-девятых — один час. В ведомстве отметили, что вариативные модули могут быть разработаны специально для каждого субъекта и с элементами профориентации. «Мы знаем, что во многих субъектах актуально, например, изучать технологии современного животноводства и растениеводства. В зависимости от этого школа будет определять актуальные для ребят вариативные модули», — пояснил министр просвещения Сергей Кравцов.