Минпросвещения раскрыло содержание предмета «Труд», который вернется в школы

Предмет «Труд», который вернется в российские школы с 1 сентября, включит в себя пять обязательных модулей и три по выбору. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.
Обязательными будут модули «Производство и технологии», «Технологии обработки и пищевых продуктов», «Компьютерная графика», «Черчение», «Робототехника» и «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». Выбрать можно будет между «Автоматизированными системами», «Животноводством» и «Растениеводством».
С пятого по седьмой класс включительно на «Труд» будет отведено два часа в неделю, в восьмых-девятых — один час. В ведомстве отметили, что вариативные модули могут быть разработаны специально для каждого субъекта и с элементами профориентации. «Мы знаем, что во многих субъектах актуально, например, изучать технологии современного животноводства и растениеводства. В зависимости от этого школа будет определять актуальные для ребят вариативные модули», — пояснил министр просвещения Сергей Кравцов.
Для начальных классов «Труд» включит в себя четыре модуля, общие для каждого года обучения: «Технологии, профессии и производства», «Технологии ручной обработки материалов» (работа с бумагой и картоном, текстилем, пластиком, соломой), «Конструирование и моделирование» и «Информационно-коммуникативные технологии». Младшеклассники будут заниматься этим один час в неделю.