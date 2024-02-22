В Москве арестовали двух мужчин, укравших из магазинов дезодорант и носки перед 23 Февраля

Сегодня в 16:34
Фото: Агентство «Москва»

Накануне Дня защитника Отечества 23 Февраля в Москве задержали двух мужчин 20 и 26 лет, которые украли из столичных магазинов дезодорант и носки, передает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Один из преступников похитил дезодорант из магазина на севере столицы, а другой — антиперспирант и носки в Новой Москве. Обоих нарушителей задержали сотрудники Росгвардии и передали в руки полиции.

Источники канала в Росгвардии сообщили, что в преддверии праздника в Москве регулярно учащаются кражи наиболее популярных подарков.

В январе 2024-го в столице поймали 27-летнего менеджера фирмы «Веллдан», который украл у компании 18 млн рублей, переодевшись в женскую одежду.

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