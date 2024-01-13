В Москве менеджер переоделся в женскую одежду и украл у фирмы 18 млн рублей

В Москве задержали 27-летнего менеджера фирмы «Веллдан» за кражу 18 миллионов рублей. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Как сообщает канал, мужчина работал в компании около трех лет. В конце прошлого года начальник передал ему большую сумму денег и поручил убрать ее в сейф. За неделю до Нового года сотрудник неожиданно пропал: перестал появляться в офисе и отвечать на звонки. Вместе с ним исчезли средства из сейфа.
Как считает следствие, беглец взял у сожительницы женскую одежду, переоделся, пришел в офис и похитил деньги. Такой маскировкой он якобы хотел перехитрить камеры в здании.
10 января менеджера задержали силовики. Мужчина быстро вернул украденные деньги, а на допросе рассказал, что ему надоело работать за 60 тыс. рублей в месяц. Теперь его ожидает суд.
На этой неделе другой инцидент произошел в Башкортостане. Девятиклассник пронес в школу самодельную ракетницу. Он попытался вытащить ее из кармана на уроке ОБЖ, но задел боек, и она взорвалась у него в штанах. Парень не пострадал, лишь разорвал свои брюки.