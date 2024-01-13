В Москве менеджер переоделся в женскую одежду и украл у фирмы 18 млн рублей

Как сообщает канал, мужчина работал в компании около трех лет. В конце прошлого года начальник передал ему большую сумму денег и поручил убрать ее в сейф. За неделю до Нового года сотрудник неожиданно пропал: перестал появляться в офисе и отвечать на звонки. Вместе с ним исчезли средства из сейфа.