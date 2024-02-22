Депутат Тимофей Баженов: борщевик мог быть «частью бактериологической войны» США

Депутат Владимир Бурматов в разговоре с «Газетой.ру» развил теорию коллеги. По его мнению, борщевик разросся из‑за развала сельского хозяйства в России, а последнему способствовали американские власти.

«Сельское хозяйство, борьба с растениями-вредителями были загнаны в угол, в том числе стараниями тех советников, которые спокойно ходили по Белому дому», — сказал он.

Накануне Госдума одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий собственников земельных участков защищать территории от инвазивных растений. Мера в первую очередь направлена на борьбу с распространением борщевика Сосновского.

По официальным данным, общая площадь земель в России, на которых произрастает борщевик Сосновского, составляет 296 тыс. гектаров. Больше всего приходится на Пермский край — 59 тыс. гектаров. В Московской области сорняком усеяно 43,2 тыс. гектаров.

Сейчас штрафы за борщевик введены в ряде регионов. В Подмосковье за него начали штрафовать в 2018 году, в Ленинградской области — 2019-м, в Москве — в 2020-м. Размер санкций для граждан составляет от 2000 до 5000 рублей.