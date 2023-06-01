Депутаты предлагают штрафовать за борщевик на сумму до 700 тыс. рублей

Для граждан, согласно поправкам, штрафы за борщевик составят от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических — от 400 тыс. до 700 тыс. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2024 года.