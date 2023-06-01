Депутаты предлагают штрафовать за борщевик на сумму до 700 тыс. рублей

Депутаты «Единой России» предлагают ввести штрафы от 20 тыс. до 700 тыс. рублей за борщевик, выяснили «Ведомости».
Парламентарии готовятся внести в Госдуму два законопроекта: первый закрепит в Земельном кодексе понятие «инвазивные растения» (распространение которых угрожает биологическому разнообразию), второй введет штрафы на федеральном уровне за зарастание ими земель.
Соответствующий перечень растений должно установить правительство. В пояснительной записке уточняется, что депутаты предлагают включить в него борщевик Сосновского, который оставляет на теле людей ожоги при контакте с кожей.
Для граждан, согласно поправкам, штрафы за борщевик составят от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических — от 400 тыс. до 700 тыс. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2024 года.
По официальным данным, общая площадь земель в России, на которых произрастает борщевик Сосновского, составляет 296 тыс. гектаров. Больше всего приходится на Пермский край — 59 тыс. гектаров. В Московской области сорняком усеяно 43,2 тыс. гектаров.
Сейчас штрафы за борщевик введены в ряде регионов. В Подмосковье за него начали штрафовать в 2018 году, в Ленинградской области — 2019-м, в Москве — в 2020-м. Размер санкций для граждан составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.