Том Круз заявил, что хотел бы сыграть в «Кинокритике» Тарантино

Том Круз выразил желание исполнить роль в «Кинокритике» — десятом и последнем фильме Квентина Тарантино. Об этом актер заявил на встрече с руководителями Warner Bros., которые, в свою очередь, хотят приобрести права на предстоящую ленту, передает Variety.

В начале февраля 2024 года стало известно, что к актерскому составу «Кинокритика» присоединится Брэд Питт, уже снимавшийся в фильмах Тарантино «Бесславные ублюдки» и «Однажды… в Голливуде». По словам источников Variety, на роль Клиффа Бутта, которую в картине исполнил Питт, в том числе рассматривали и Тома Круза.

Какого именно персонажа Питт сыграет в последнем режиссерском проекте автора «Криминального чтива», пока неизвестно. Однако многие СМИ предполагают, что актеру достанется центральная роль в картине — кинокритика, пишущего рецензии на фильмы для порножурнала.

Действие картины развернется в Калифорнии в 1977 году. По словам Тарантино, в основу фильма ляжет история реального человека, который никогда не был знаменит. Режиссер использует в качестве вдохновения свои воспоминания о 70-х, когда он подростком подрабатывал, загружая порножурналы в вендинговые автоматы.

«Все остальное было слишком убого, чтобы читать, но был один порножурнал, в котором была действительно интересная страница о фильмах», — рассказывал кинематографист.

Премьера ленты, предположительно, состоится в 2025 году. Ее продюсером станет Стейси Шер («Респект», «Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный»). Дистрибуцией картины, скорее всего, займется студия Sony Pictures, которая работала с Тарантино над «Однажды… в Голливуде».

Тарантино заявлял, что «Кинокритик» станет его десятым и последним полнометражным фильмом. После этого режиссер будет писать книги и сценарии, а также, возможно, выпустит телешоу, пьесу или короткометражку.