«Спартак» признали самой пустой станцией московского метро

Станция «Спартак» возглавила список наименее востребованных станций столичного метрополитена, по данным транспортных экспертов, сообщает издание Msk1.ru.

По данным исследования, с октября по декабрь 2023-го через «Спартак» прошло 10 тыс. поездок. Второе место по невостребованности заняла станция «Лесопарковая». Ее показатель в последнем квартале прошлого года составил 14 тыс. Третье место досталось «Мневникам» с 53 тыс. поездок.

В топ-10 самых невостребованных станций также вошли «Битцевский парк» (205,3 тыс. поездок), «Мичуринский проспект» (234,7 тыс.), «Печатники» (235 тыс.), «Парк Победы» (356,9 тыс.), а также «Терехово» (443,4 тыс.), «Нагатинский Затон» (454,9 тыс.) и «Косино» (482,3 тыс.).

При подсчете приблизительного количества поездок использовали открытые данные правительства Москвы. Специалисты отмечают, что не смогли подсчитать поток пассажиров на некоторых станциях, так как по ним отсутствовала информация.

В конце 2024 года в столице планируют открыть первые 11 станций новой, изумрудной линии метро. Она соединит центральный район Москвы с западом и юго-западом. Всего планируется 17 станций, начальной из которых станет «ЗИЛ», а последней — «Троицк».