В конце 2024 года в Москве откроют сразу 11 станций новой ветки метро

В сентябре Владимир Путин заявил, что диаметры наземного метро Москвы продлят до Калуги, Тулы и других крупных городов рядом со столицей. Он также пообещал строительство скоростных железных дорог между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Петербургом.