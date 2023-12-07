В конце 2024 года в Москве откроют сразу 11 станций новой ветки метро

В конце 2024 года в Москве собираются открыть первые 11 станций новой изумрудной линии метро, сообщают «Известия».
Ветка соединит центральный район столицы с западом и юго-западом. Всего планируется 17 станций, начальной из которых будет ЗИЛ, а последней — Троицк, вошедший в состав города в 2012 году.
Название населенного пункта дало имя для новой линии — «Троицкая». Общая протяженность ветки составит 42 километра, она станет одним из самых длинных радиусов метро и самым большим за МКАДом.
В конце 2024 года планируют открыть участок от ЗИЛа до Коммунарки. Открытие второй очереди запланировано на 2028–2029 годы. Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тыс. человек ежедневно.
В сентябре Владимир Путин заявил, что диаметры наземного метро Москвы продлят до Калуги, Тулы и других крупных городов рядом со столицей. Он также пообещал строительство скоростных железных дорог между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Петербургом.