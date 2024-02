Америка Феррера сыграет в фильме Пола Гринграсса «Потерянный автобус»

Америка Феррера, известная по ролям в фильме «Барби» и сериале «Дурнушка», вошла в актерский состав нового фильма Пола Гринграсса «Потерянный автобус», сообщает Variety.

Феррера исполнит одну из главных ролей вместе с Мэттью МакКонахи, об участии которого стало известно в январе 2024-го.

Картина основана на книге Лиззи Джонсон «Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire». Она расскажет о пожарах в Калифорнии в 2018 году, унесших жизни 100 человек и ставших самыми разрушительными за историю штата.

В центре сюжета — водитель автобуса (МакКонахи) и учительница (Феррера), которые пытаются спасти автобус с детьми от лесных пожаров. Съемки ленты начнутся весной 2024 года.

Для Гринграсса, режиссера «Превосходства Борна» и «Ультиматума Борна», картина станет первой с момента выхода вестерна «Новости со всех концов света» с Томом Хэнксом в 2020 году.