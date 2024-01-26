Мэттью Макконахи исполнит главную роль в триллере «Потерянный автобус»

Американский актер Мэттью Макконахи, известный по фильмам «Интерстеллар» и «Джентьмены», исполнит главную роль в триллере «Потерянный автобус». Об этом сообщил Deadline.
Артист ведет переговоры о своем участии в проекте, который разрабатывают Comet Films и Blumhouse. Пол Гринграсс может стать режиссером картины. Сценарий написал Брэд Ингелсби.
В основу ленты ляжет книга Лиззи Джонсон «Рай: борьба одного города за выживание в американском лесной пожаре». Она рассказала о самом смертоносном пожаре в истории Калифорнии, случившемся в 2018 году.
Историю в фильме преподнесут с точки зрения водителя автобуса Кевина Маккея и школьной учительницы Мэри Людвиг. Они сумели провести автобус, полный детей, через огонь, когда город Парадайз был охвачен хаосом. Пожар уничтожил большую часть города и унес жизни 85 его жителей.
Продюсерами картины выступят Джейми Ли Кертис, Джейсон Блюм, Ингельсби и Грег Гудман, а также Джонсон и Эми Лорд. По информации СМИ, Кертис и Блюм работали над проектом с 2022 года.