Вышел первый трейлер сериала «Хроники Спайдервика»

Сегодня в 10:12
Фото: Roku/YouTube

На ютуб-канале Roku появился первый тизер приключенческого сериала «Хроники Спайдервика». Все восемь эпизодов шоу появятся на стриминге 19 апреля.

Сериал основан на одноименной серии книг Тони ДиТерлицци и Холли Блэк. В центре сюжета — 15-летние близнецы Джаред и Саймон и их сестра Мэллори, которые переезжают в родовое поместье вместе со своей матерью Хелен. Однажды Джаред встречает привидение и узнает о существовании магических существ, далеко не все из которых настроены дружелюбно. Единственное, что может спасти подростков от угрозы, — путеводитель, написанный их предком.

Главная роль в сериале досталась Кристиану Слейтеру, известному по ролям в фильмах «Имя розы», «Смертельное влечение», «Настоящая любовь» и «Интервью с вампиром». Также в актерский состав вошли Джой Брайант, Ноа Коттрелл, Лайон Дэниелс, Михала Фейт Ли и Джек Дилан Грейзер. Шоураннерами стали Арон Илай Колейт («Герои») и Кэт Койро («Бруклин 9-9»).

Изначально сериал должен был выйти на стриминге Disney+, однако компания отказалась от уже отснятого проекта в рамках сокращения расходов.

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