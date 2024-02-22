Вышел первый трейлер сериала «Хроники Спайдервика»

На ютуб-канале Roku появился первый тизер приключенческого сериала «Хроники Спайдервика». Все восемь эпизодов шоу появятся на стриминге 19 апреля.
Сериал основан на одноименной серии книг Тони ДиТерлицци и Холли Блэк. В центре сюжета — 15-летние близнецы Джаред и Саймон и их сестра Мэллори, которые переезжают в родовое поместье вместе со своей матерью Хелен. Однажды Джаред встречает привидение и узнает о существовании магических существ, далеко не все из которых настроены дружелюбно. Единственное, что может спасти подростков от угрозы, — путеводитель, написанный их предком.
Главная роль в сериале досталась Кристиану Слейтеру, известному по ролям в фильмах «Имя розы», «Смертельное влечение», «Настоящая любовь» и «Интервью с вампиром». Также в актерский состав вошли Джой Брайант, Ноа Коттрелл, Лайон Дэниелс, Михала Фейт Ли и Джек Дилан Грейзер. Шоураннерами стали Арон Илай Колейт («Герои») и Кэт Койро («Бруклин 9-9»).
Изначально сериал должен был выйти на стриминге Disney+, однако компания отказалась от уже отснятого проекта в рамках сокращения расходов.