Хилари Суонк рассказала, что в детстве жила с матерью в машине

Американская актриса и двукратная обладательница премии «Оскар» Хилари Суонк, известная по фильмам «Парни не плачут» и «Малышка на миллион», рассказала в интервью The Wall Street Journal, как была бездомной в детстве.

Артистка призналась, что после развода родителей ей вместе с матерью приходилось жить в машине на улицах Лос-Анджелеса. В те времена у Суонк не было практически ничего, кроме маминого автомобиля Oldsmobile Cutlass Supreme.

Иногда будущая кинозвезда и ее мать могли гостить в доме друга-подростка — его семья переехала, и жилье пустовало в ожидании новых владельцев. «Мы спали на надувном матрасе», — вспомнила Суонк.

Актриса отметила, что с детства привыкла к финансовой нестабильности. С родителями Суонк жила на стоянке трейлеров в штате Вашингтон. Из‑за бедности маленькую Хилари не принимали ее сверстники.

«Только когда родители моих друзей исключили меня и числа приглашаемых на обеды и игры, я поняла, что это жизнь в трейлерном парке сделала меня изгоем», — поделилась артистка.

Суонк добавила, что всегда ощущала, что к ней относятся иначе, чем к другим детям. Но понимание причин этого пришло к ней не сразу. «Я также поняла, что то, где мы жили, было для людей большей проблемой, чем то, кем я была», — сказала она.

Актриса заявила, что обрела чувство принадлежности благодаря местному театральному сообществу, где она оттачивала свои актерские навыки. Это в результате привело к выбору профессии Суонк.

Мать Хилари после жизни в машине нашла работу секретарем и вместе с дочерью наконец смогла снять спальню в калифорнийском Бербанке. А затем сама Суонк подписала контракт с агентом Бонни Лидтке — и вскоре получила роли на телевидении.

Актриса сыграла в сериалах «Гарри и Хендерсоны», «Проблемы роста», «Вечерняя тень». В 1992 году она дебютировала на киноэкране в фильме «Баффи — истребительница вампиров».

«Когда я бываю в Лос-Анджелесе на встречах, я проезжаю по улице в Пасадене, где моя мама и я парковались и спали. Несмотря на трудности, я испытываю ностальгию по тем дням, когда у нас ничего не было», — призналась Суонк.

В данный момент она готовится к премьере новой картины со своим участием — драмы «Обыкновенные ангелы». В ней Суонк сыграла парикмахершу, которая решает помочь вдовцу и его двум дочерям.