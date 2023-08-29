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Парикмакерша в исполнении Хилари Суонк помогает отцу-одиночке в трейлере «Обыкновенных ангелов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:12

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали новый трейлер фильма «Обыкновенные ангелы», который выйдет на экраны кинотеатров 13 октября. Главную роль в нем сыграла Хилари Суонк («Малышка на миллион»).

Двукратная лауреатка премии «Оскар» исполнила роль парикмахерши Шэрон из маленького города в Кентукки, которая решает однажды помочь вдовцу по имени Эд и его двум дочерям. Семья Эда придает новый смысл жизни Шэрон.

По сюжету фильма, героиня начинает решать финансовые проблемы семьи, а затем пытается спасти заболевшего ребенка. Это позволяет самой женщине вспомнить, что она — человек, способный найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации.

Режиссером «Обыкновенных ангелов» выступил Джон Ганн («Мое свидание с Дрю», «Ты веришь?»). Сценарий ленты написали Мег Тилли и Келли Фремон Крейг на основе реальной истории.

В актерский состав ленты вошли Алан Ритчсон («Легенды завтрашнего дня», «Голодные игры: И вспыхнет пламя»), Нэнси Трэвис («Я женился на убийце с топором», «Внутреннее расследование»), Тамала Джонс («Касл», «Бриллиантовый полицейский»), Эми Акер, Дрю Пауэлл, Скайуокер Хьюз и Эмили Митчелл.

Продюсерами проекта выступили Кевин Даунс, Джо Ирвин, Эндрю Ирвин и Роу Ли из Kingdom Story Company, Дейв Мэттьюс из ATO Pictures, Джон Берг из Stampede Ventures, а также Дэвид Бил, Сара Джонсон и Джонатан Дорфман из Green Hummingbird Entertainment.

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Хилари СуонкДрю ПауэллДжон ГаннМег ТиллиАлан Ритчсон
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