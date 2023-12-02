Маколей Калкин прослезился на церемонии открытия своей звезды на Аллее Славы

Звезда фильмов «Один дома» и «Богатенький Ричи» Маколей Калкин получил персональную звезду на голливудской Аллее Славы.
«Спасибо комитету Аллеи Славы за то, что удостоили меня такой чести. Я чувствую такое уважение от всего этого. Здесь так много людей, которых я люблю, и чувствовать ответную любовь — просто потрясающе», — сказал Калкин, вытирая слезы с глаз.
В своей речи актер также поблагодарил Бренду Сонг, с которой у него двое общих сыновей. Калкин сказал, что она не только лучшая женщина, но и лучший человек, которого он когда‑либо знал: «Ты дала мне все. Ты подарила мне семью».
Свою речь он завершил известной фразой из «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке»: «Счастливого Рождества, грязные животные!»
Поддержать Калкина на церемонию пришли друзья, родственники и другие голливудские звезды, среди которых Сет Грин, Пэрис Джексон, Наташа Лионн, Куинн Калкин, Рори Калкин и Кэтрин О’Хара, которая сыграла мать семейства МакКаллистер в двух фильмах «Один дома».
«Семьи по всему миру не могут пропустить ни одного года, чтобы не посмотреть „Один дома“ вместе. Это благодаря Маколею Калкину. Да, у фильма был превосходный сценарий и замечательный режиссер. Но именно идеальная игра Калкина в роли Кевина МакКалистера подарила нам этого маленького мальчика, попавшего в необыкновенное приключение», — сказала О’Хара.
Калкин начал актерскую карьеру в четыре года и впервые появился в небольшой роли в фильме «Ракета на Гибралтар», сыграв внука Берта Ланкастера. Именно в фильме Джона Хьюза «Дядюшка Бак», в котором он исполнил роль любознательного племянника Джона Кэнди, Калкин впервые привлек к себе внимание.
Международной славы юный актер добился после роли находчивого Кевина МакКалистера в ленте Криса Коламбуса «Один дома». За работу в этом фильме Калкина номинировали на «Золотой глобус». Сиквел «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке» также имел всемирный успех. Среди его других работ — пьеса «Мадам Мелвилл», «Лестница Иакова», «Моя девочка», «Хороший сын» и «Богатенький Ричи».