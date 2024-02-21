«У нас серьезные проблемы»: вышел трейлер фильма «Бордерлендс» по одноименному шутеру

Сегодня в 21:31
Фото: Lionsgate/YouTube

Lionsgate выпустила трейлер фильма «Бордерлендс» по одноименному шутеру. Его премьера состоится 9 августа.

По сюжету печально известная охотница за головами Лилит неохотно возвращается на свою родину Пандору — самую хаотичную планету в галактике. Она должна найти пропавшую дочь владельца оружейной корпорации «Атлас».

Тогда Лилит заключает неожиданный союз с отъявленными негодяями. В команду вошли ученая Таннис, бывший военный Роланд, безумный подрывник Крошка Тина, мощный телохранитель Тины Криг и умный робот Железяка. Вместе они должны сразиться с опасными бандитами и раскрыть один из самых опасных секретов Пандоры.

Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джек Блэк, Ариана Гринблатт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кертис, Флориан Мунтяну и Джина Гершон.

Съемки фильма начались еще в 2021 году. Режиссером «Бордерлендса» стал хоррор-сатирик Илай Рот («Хостел», «Лихорадка», «Тайна дома с часами»), а сценарий написал Крейг Мазин («Мальчишник: Часть III», «Чернобыль»).

В январе 2023 года ленту отправили на недельные досъемки, за которые отвечал режиссер «Дэдпула» Тим Миллер, так как Рот работал над «Днем благодарения».

Подробности по теме
9 экранизаций видеоигр, которые нас ждут в ближайшее время
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+