«У нас серьезные проблемы»: вышел трейлер фильма «Бордерлендс» по одноименному шутеру

Lionsgate выпустила трейлер фильма «Бордерлендс» по одноименному шутеру. Его премьера состоится 9 августа.
По сюжету печально известная охотница за головами Лилит неохотно возвращается на свою родину Пандору — самую хаотичную планету в галактике. Она должна найти пропавшую дочь владельца оружейной корпорации «Атлас».
Тогда Лилит заключает неожиданный союз с отъявленными негодяями. В команду вошли ученая Таннис, бывший военный Роланд, безумный подрывник Крошка Тина, мощный телохранитель Тины Криг и умный робот Железяка. Вместе они должны сразиться с опасными бандитами и раскрыть один из самых опасных секретов Пандоры.
Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джек Блэк, Ариана Гринблатт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кертис, Флориан Мунтяну и Джина Гершон.
Съемки фильма начались еще в 2021 году. Режиссером «Бордерлендса» стал хоррор-сатирик Илай Рот («Хостел», «Лихорадка», «Тайна дома с часами»), а сценарий написал Крейг Мазин («Мальчишник: Часть III», «Чернобыль»).
В январе 2023 года ленту отправили на недельные досъемки, за которые отвечал режиссер «Дэдпула» Тим Миллер, так как Рот работал над «Днем благодарения».