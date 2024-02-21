«У нас серьезные проблемы»: вышел трейлер фильма «Бордерлендс» по одноименному шутеру

Lionsgate выпустила трейлер фильма «Бордерлендс» по одноименному шутеру. Его премьера состоится 9 августа.

По сюжету печально известная охотница за головами Лилит неохотно возвращается на свою родину Пандору — самую хаотичную планету в галактике. Она должна найти пропавшую дочь владельца оружейной корпорации «Атлас».

Тогда Лилит заключает неожиданный союз с отъявленными негодяями. В команду вошли ученая Таннис, бывший военный Роланд, безумный подрывник Крошка Тина, мощный телохранитель Тины Криг и умный робот Железяка. Вместе они должны сразиться с опасными бандитами и раскрыть один из самых опасных секретов Пандоры.