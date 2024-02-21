Верховный суд отказал в удовлетворении третьего иска Бориса Надеждина к Центризбиркому. Об этом сообщил ТАСС. Политик пытался оспорить решение ЦИК об отказе регистрировать его кандидатом на президентских выборах.

По сообщениям СМИ, заседание суда длилось более девяти часов. В ходе него представители ЦИК признали, что ряд подписей определены как недействительные неправомерно.

Надеждин намерен обжаловать решение суда. Он сможет сделать это в течение пяти дней. «Я не смирюсь с отказом», — заявил политик.

Это уже третий иск Надеждина к Центризбиркому, поданный в Верховный суд. Два предыдущих были отклонены. Апелляционные жалобы на эти решения будут рассмотрены 26 февраля.

Первый иск касался того, что ЦИК отбраковал подписи, собранные в Москве у жителей других регионов. Надеждин пытался оспорить требование комиссии, чтобы сборщики подписей были зарегистрированы в регионе прописки подписантов.

Вторым иском Надеждин хотел оспорить признание недействительными более 4500 подписей по «заключению почерковеда», а также «из‑за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД». По словам политика, в ведомости ЦИК не было обоснования, почему эксперт забраковал подписи, поэтому Надеждин пытался оспорить форму ведомости.