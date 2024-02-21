Треть мужчин даже не заметят, если девушка придет на свидание с немытыми волосами

Эксперты сервиса для знакомств «Мамба» узнали у россиян, какой цвет волос и прическа повышают привлекательность у противоположного пола. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».

Выяснилось, что женщинам не стоит особо беспокоиться из‑за чистоты волос — почти треть мужчин (28%) даже не заметят, если у девушки на свидании укладка не первой свежести. А вот респондентки оказались более требовательны — 38% отреагируют резко негативно на немытые волосы, а 42% решат, что таким образом потенциальный партнер выражает свое безразличие к свиданию.

Говоря о предпочтительном цвете волос, лидируют брюнеты (60%) и брюнетки (38%). За ними идут русоволосые, которых отметили 24% девушек и 20% мужчин.

«А вот блондинам придется постараться сильнее, чтобы произвести первое впечатление. Женщины скорее предпочтут им тех, кто полностью сбривает волосы на голове (6% против 4%)», — сказано в исследовании. Кроме того, 57% респонденток считают непривлекательными мужчин с ярким цветом волос.

Среди женских причесок в фаворитах у мужчин распущенные волосы (63%) и хвост (24%). Стрижка «каре» нравится всего 13% опрошенных. А обладательницы челки получают вдвое больше лайков на сайтах знакомств, чем девушки без нее.

Женщины в вопросе мужских причесок тоже достаточно консервативны — 49% предпочтут кандидатов со стрижкой «бокс» или «полубокс». На втором месте небрежная стрижка в стиле гранж, как у Брэда Питта в «Бойцовском клубе» (25%).

67% респонденток отметили, что им нравятся мужчины с ухоженной бородой. А вот проблема облысения не слишком заботит женщин — лишь 10% считают, что лысина вредит привлекательности.