В Лондоне уборщицу уволили за то, что она доела оставленный после конференции сэндвич

В Лондоне уборщицу Габриэлу Родригес уволили за то, что она съела остатки сэндвича с тунцом, которые нашла в переговорной комнате юридической фирмы после конференции. Об этом сообщает RollOnFriday.

После этого юридическая фирма Devonshires Solicitors подала жалобу. Работодатель матери-одиночки из Эквадора — частный подрядчик Total Clean — уволил ее незадолго до Рождества прошлого года. Тем временем выброшенный сэндвич стоил 1,9 доллара.

Однако Devonshires Solicitors заявила Business Insider, что не подавала официальную жалобу и просила Total Clean не предпринимать никаких действий против Родригес. В фирме также добавили, что подрядчик решил уволить женщину после внутреннего расследования.

«Это личное дело Total Clean и Габриэлы, но мы дали понять Total Clean, что не будем возражать, как никогда не возражали, против того, чтобы Габриэла посещала и работала на нашей территории, если Total Clean изменит свою позицию», — говорится в заявлении.

Члены организации United Voices of the World, представляющей интересы рабочих-мигрантов Великобритании, выразили протест против увольнения Родригес. Генеральный секретарь организации Петрос Элиа заявил, что в Великобритании часто увольняют уборщиц по пустяковым и дискриминационным причинам.

«Многие говорят, что к ним относятся „как к грязи, которую они убирают“, и Габриэла — одна из них. Мы готовы объединиться для борьбы с любым работодателем — даже с такими крупными и влиятельными компаниями, как Devonshires Solicitors», — сказал он.