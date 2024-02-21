Macan недоволен тем, что в соцсетях девушки постят фото в белье. Такие снимки нашли у его девушки

Рэпер Macan раскритиковал девушек за фотографии в белье и разозлил слушателей. Они нашли такие в соцсетях его девушки Николь Сахтариди.

Резонансное заявление артист сделал в интервью каналу «Вписка». Хотя он признает, что не готов посвятить жизнь одной партнерше, Macan выразил мнение, что отношение женского пола к чести и целомудрию «упростилось», а пьющие и сексуально активные девушки ему совсем не подходят.

«Я не до конца разделяю политику современных девчонок, которую можно назвать „здесь и сейчас“, я тут рассматриваю только свое будущее. Вот когда говорят: „Ну да, я выкладываю фото в белье или купальнике, я же сейчас не замужем и не в отношениях, да, я тусуюсь и выпиваю, но я же не в отношениях“», — возмутился Macan.

«По этой же логике любой пацан может подойти и сказать: „Ну да, я каждый день получаю в лицо, я слабый, меня никто не уважает, но я же не в отношениях. Вот когда будем в отношениях, пойду в секцию бокса, стану сильным и ответственным, у меня будет много денег“», — считает он.

«Кому ты нужна такая, если ты сейчас не в отношениях, но столько погуляла? Если она хочет карьеру и прожить жизнь как зажигалка, просто получить эмоции и дальше непонятно что — это ее вариант. Пусть ее никто не осуждает, она сама это выбрала. Пусть только в 40 лет не ****** [поразится окружающему миру]», — добавил рэпер.

Он согласился с замечанием Васи Трунова, что активные девушки тоже могут строить семью. «Конечно, может, но не с таким, как я, не со мной. Она может со мной что‑то построить, но не семью», — подчеркнул Macan.