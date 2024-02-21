Macan недоволен тем, что в соцсетях девушки постят фото в белье. Такие снимки нашли у его девушки

Рэпер Macan раскритиковал девушек за фотографии в белье и разозлил слушателей. Они нашли такие в соцсетях его девушки Николь Сахтариди.
Резонансное заявление артист сделал в интервью каналу «Вписка». Хотя он признает, что не готов посвятить жизнь одной партнерше, Macan выразил мнение, что отношение женского пола к чести и целомудрию «упростилось», а пьющие и сексуально активные девушки ему совсем не подходят.
«Я не до конца разделяю политику современных девчонок, которую можно назвать „здесь и сейчас“, я тут рассматриваю только свое будущее. Вот когда говорят: „Ну да, я выкладываю фото в белье или купальнике, я же сейчас не замужем и не в отношениях, да, я тусуюсь и выпиваю, но я же не в отношениях“», — возмутился Macan.
«По этой же логике любой пацан может подойти и сказать: „Ну да, я каждый день получаю в лицо, я слабый, меня никто не уважает, но я же не в отношениях. Вот когда будем в отношениях, пойду в секцию бокса, стану сильным и ответственным, у меня будет много денег“», — считает он.
«Кому ты нужна такая, если ты сейчас не в отношениях, но столько погуляла? Если она хочет карьеру и прожить жизнь как зажигалка, просто получить эмоции и дальше непонятно что — это ее вариант. Пусть ее никто не осуждает, она сама это выбрала. Пусть только в 40 лет не ****** [поразится окружающему миру]», — добавил рэпер.
Он согласился с замечанием Васи Трунова, что активные девушки тоже могут строить семью. «Конечно, может, но не с таким, как я, не со мной. Она может со мной что‑то построить, но не семью», — подчеркнул Macan.
Хотя Macan давно стал одним из самых популярных артистов в России («VK Музыка» называла его артистом года в 2022-м, а на платформе у него более 1 млрд стримов), он ни разу не давал больших интервью, так что интерес к двухчасовой беседе на «Вписке» был огромный — за два дня после выхода видео набрало больше 2,3 млн просмотров.
Ожидаемо реплика разочаровала поклонниц рэпера. Некоторым Мacan нравился больше, пока он только писал песни, и теперь они готовы убрать его из своих плейлистов. Другие упрекнули его в инфантильности и двойных стандартах.
Под новыми постами Macan появились негативные комменты. Часть из них упоминает слово «брат» — рэпер особенно много использовал его в интервью, авторы «Вписки» насчитали, что оно и его вариации прозвучали 67 раз. Впрочем, слова о девушках подписчиков тоже заметно расстроили.
Порцию комментариев получила и подруга рэпера Николь Сахтариди. Девушка известна как модель и создательница бренда Not Available, а также в прошлом участница «Холостяка» с Егором Кридом и подруга хоккеиста Кирилла Капризова.
Ее фолловеры обратили внимание, что из аккаунта пропали все фотографии в купальнике, а также выразили модели сочувствие за слова ее близкого человека.
Внезапный рост числа комментаторов, обеспокоенных ее отношениями, показался девушке слишком большим. Сахтариди решила на время покинуть телеграм-канал, в котором обычно общалась с подписчиками.
«Спасибо всем, кто прислушался и услышал. Я знаю, что большая часть аудитории — очень приятные и милые девушки. Но когда я создавала ТГ, я не так видела все, что будет здесь происходить. Поэтому я оставляю вас тут, наедине со своей личной жизнью, надеюсь, очень бурной и интересной. А сама останусь со своей. ТГ я вести больше не буду», — говорится в посте.